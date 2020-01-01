المكسيك: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 362 ألفًا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 362 ألفًا و274 حالة، وذلك عقب تسجيل 6 آلاف و19 حالة إصابة جديدة.

وقالت الوزارة -حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس- إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 41 ألفًا و190 حالة، وذلك عقب تسجيل 790 حالة وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.