 باكستان: ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 269 ألفا و191 حالة - بوابة الشروق
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باكستان: ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 269 ألفا و191 حالة

إسلام أباد - أ ش أ:
نشر في: الخميس 23 يوليه 2020 - 9:38 ص | آخر تحديث: الخميس 23 يوليه 2020 - 9:38 ص


ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان، إلى 269 ألفا و191 حالة، وذلك عقب تسجيل 1763 حالة إصابة جديدة.

وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية، اليوم الخميس، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 5 ألاف و709 حالات وفاة جديدة، وذلك عقب تسجيل 32 حالة وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.


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