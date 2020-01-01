النمسا: تسجيل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية تسجيل 170 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" منهم 63 حالة في العاصمة "فيينا" وحدها، وذلك في أعلى حصيلة يومية منذ أبريل الماضي.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الخميس - أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 20 ألفًا و44 حالة تعافى منها 17 ألفًا و943 حالة، وتوفى 711 حالة ويتلقى العلاج بالمستشفيات 102 حالة منهم 15 حالة بالعناية المركزة.

وأشارت إلى تسجيل 16 إصابة جديدة بولاية النمسا السفلى في غضون 24 ساعة، و12 إصابة في ستيريا، وخمس إصابات في تيرول، وثلاث إصابات في بورجنلاند، و20 إصابة جديدة في سالزبورج لأول مرة منذ فترة طويلة.

ولفتت إلى ارتفاع الحالات النشطة بالفيروس في البلاد إلى 1384 حالة، لافتا إلى تشديد ارتداء الكمامة وخاصة في محال السوبرماركت وفروع البريد والبنوك وزوار دور رعاية المسنين والمرافق الصحية الأخرى، بالإضافة إلى دور العبادة بعد تكرار ظهور حالات عدوى بها.