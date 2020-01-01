خفر السواحل الإيطالي يحتجز سفينة إنقاذ المهاجرين «أوشن فايكنج»

أعلن خفر السواحل الإيطالي أنه احتجز سفينة إنقاذ المهاجرين "أوشن فايكنج"، ويوقفها حاليا في ميناء بورتو إمبيدوكلي على مضيق صقلية، وذلك بسبب "عدة مخالفات".

وقال إنه اكتشف "العديد من المخالفات ذات الطبيعة الفنية والتشغيلية التي لا تعرض فقط سلامة الطاقم للخطر، وإنما أيضا أولئك الذين تم إنقاذهم أو يمكن أن يتم إنقاذهم".

وأعلن خفر السواحل عن الإجراء في بيان صدر في وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء.

وردت منظمة "إس أو إس ميديتيرانيه" الخيرية الأوروبية، التي تشغل السفينة، الليلة الماضية، بإدانة "مناورة التحرش الإداري التي تهدف إلى إعاقة عملنا الذي ينقذ حياة (المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من البحر)".

وقالت المنظمة الخيرية إن التهمة الرئيسية الموجهة للسفينة هي أنها "كانت تحمل عددا من الأشخاص أكبر من العدد المعتمد".

وقالت السلطات الإيطالية إن السفينة ستظل محتجزة حتى معالجة جميع المخالفات، مضيفة أن البعض منها سيتطلب تدخل الدولة التي تحمل السفينة علمها وهي النرويج.