إدارة الفضاء الصينية تعلن نجاح إطلاق أول مهمة مستقلة إلى المريخ

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أكدت إدارة الفضاء الوطنية الصينية، بعد ظهر اليوم الخميس -بالتوقيت المحلي، إطلاق المهمة "تيانوين-1" بنجاح، وهي أول مهمة مستقلة لها إلى كوكب المريخ.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أنه قد تم إطلاق الصاروخ "لونج مارش 5"، الذي يحمل المركبة الفضائية، من موقع "ونتشانج" للإطلاق الفضائي، الواقع فى إقليم هاينان الاستوائي بجنوب الصين، فى الساعة 1241 بالتوقيت المحلي (0441 بتوقيت جرينتش).

وقد تم بث حدث الإطلاق مباشرة على موقع "يوتيوب"، برعاية شركة douyu.com الصينية للإعلام.

وتهدف المهمة إلى استكشاف بيئة المريخ والبحث عن ملامح للحياة.

وستسافر المركبة الفضائية لمدة سبعة أشهر حتى تصل إلى المريخ. وستدور حول الكوكب الأحمر لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر قبل محاولة الهبوط.

وحال نجاح المهمة، ستصبح الصين ثالث دولة ترسل مركبة فضاء إلى المريخ بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي سابقا.