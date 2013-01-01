وزير خارجية أمريكا وقطر يبحثان في واشنطن قضايا الأمن الإقليمي

اجتمع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن في واشنطن مع نظيره القطري ونائب رئيس الوزراء، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لبحث قضايا الأمن الإقليمي وتعهد قطر السخي بتقديم المساعدة للقوات المسلحة اللبنانية ومساهمتها بمبلغ مئة مليون دولار لليمن من خلال برنامج الأغذية العالمي ودعمها لمفاوضات السلام في أفغانستان.



جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس ونشره على الموقع الإلكتروني للوزارة اليوم الجمعة.



ووفقا للبيان، ألقى وزير خارجية أمريكا الضوء على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع قطر والتزامهما المشترك بدعم السلام والأمن.



وقبل الاجتماع، نقل مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية عن بلينكن قوله "يسعدني أن أستقبل نظيري وزير الخارجية آل ثاني هنا في وزارة الخارجية في واشنطن".



وأضاف الوزير: "تعد قطر شريكا حيويا للولايات المتحدة في عدد من المجالات المختلفة. لا شك في أنها تستضيف حوالى 12 ألفا من أفراد خدمتنا وهي شريك اقتصادي قوي لنا، ولكنها أيضا شريك فعلي لناحية محاولة تعزيز السلام وتعزيز التقدم في المنطقة والوقوف ضد الإرهاب".



وتابع الوزير أن "قطر حليف حيوي لنا في الجهد ضد داعش واستضافة المحادثات بين الأفغان والعمل معنا والعمل مع إسرائيل والفلسطينيين لدعم الناس في غزة".



من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية "أنا أتطلع قدما إلى مناقشتنا. شكرا لاستضافتنا هنا في وزارة الخارجية. إنه لشرف لي أن ألتقي بك للمرة الأولى في العاصمة، ولكنها ليست المرة الأولى منذ أن توليت منصبي. ولكنني أتطلع فعلا إلى مناقشتنا التي ستساهم في تعزيز هذه العلاقة بين بلدينا. كانت العلاقة بين قطر والولايات المتحدة تنمو فحسب وعلى مدى عقود".



وأضاف وزير خارجية قطر: "نتطلع فعلا إلى أن تساهم مناقشتنا في نمو هذه العلاقة باتجاه تعزيز السلام والأمن في المنطقة والمساعدة في التوسط في بعض النزاعات التي ستساعد في استقرار المنطقة والتعاون في مشروع تنموي آخر من أجل مساعدة البلدان الأخرى أيضا".