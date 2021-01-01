 البنك الأهلي يستعد لمواجهة بيراميدز بدون راحة عقب التعادل مع المارد الأحمر - بوابة الشروق
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البنك الأهلي يستعد لمواجهة بيراميدز بدون راحة عقب التعادل مع المارد الأحمر

زيـاد الميـرغني
نشر في: الجمعة 23 يوليه 2021 - 11:55 م | آخر تحديث: الجمعة 23 يوليه 2021 - 11:55 م

واصل فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية اليوم دون راحة، استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها الإثنين المقبل في تمام السابعة مساء ويستضيفها استاد الدفاع الجوي.

وقبل انطلاق المران شكر خالد جلال المدير الفني للفريق جميع اللاعبين، وأشاد بروحهم القتالية العالية خلال مباريات الفريق الأخيرة خاصة مواجهة الأمس أمام بطل أفريقيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وطالب اللاعبين بالحفاظ على تركيزهم خلال المواجهات القادمة، التي ستكون غاية في الأهمية. وشهد المران فقرة استشفائية للمجموعة التي شاركت في مباراة الأمس منذ البداية، وفقرة بدنية لباقي اللاعبين تحت إشراف خالد جلال المدير الفني للفريق.


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