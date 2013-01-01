حصدت البطلة المصرية نور الشربينى، المصنفة الأولى على العالم، لقب بطولة العالم للإسكواش، التي تستضيفها مدينة شيكاغو الأمريكية، وذلك بعد فوزها على منافتسها المصرية نوران جوهر، بنتيجة 3/1 في المباراة النهائية التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، لتصبح ثالث امرأة تفوز بخمسة ألقاب في بطولة العالم، حسب ما أشار موقع اتحاد محترفي الإسكواش.

بدأت رحلة نور الشربيني مع الإسكواش منذ طفولتها وهي بنت 5 سنوات، وكان شقيقها السبب في احتراف هذه اللعبة حيث كان لاعباً للإسكواش، لكنه لم ينل حظه من الشهرة والبطولات مثل نور، ثم بدأت نور التنافس على الألقاب المحلية وهي في سن 7 سنوات، فحصلت على بطولة الجمهورية في بطولة الناشئين تحت 11 سنة، وهي في سن 8 سنوات، وهي سابقة لم تحدث كما أشار مدربها الكابتن رشدي مبروك.

كانت نور بالفعل سابقة عن سنها، ونافست لاعبين أكبر منها عمراً وتفوقت عليهم، فخاضت معظم المنافسات في سن أصغر من المطلوب، فلعبت بطولة الناشئين تحت سن 11 وهي بنت 8 سنوات، ولعبت بطولة الناشئين تحت سن 13 وهي في عمر 11 سنة، ثم كانت لحظة الانطلاق حين حصلت على لقب بطلة العالم تحت عمر 19 سنة وهي في سنة 13 عاماً.

صدمت الشربيني عالم الإسكواش عندما وصلت إلى نهائي بطولة بريطانيا المفتوحة في سن 16 قبل أن تخسر أمام نيكول ديفيد وهي المثل الأعلى لنور كما قالت في حوار سابق لها.

أصرت الشربيني على فعل شيء جديد في الإسكواش، واستطاعت إعادة كتابة تاريخ اللعبة في مصر والعالم. لقد تفوقت الفتاة الصغيرة على مثلها الأعلى التي حلمت يوماً ما أن تكون مثلها، وحققت فوزاً ساحقا على الماليزية نيكول ديفيد في عقر دارها، وفازت ببطولة العالم على حسابها.

ويمكن القول إن عام 2016 كان عام الإنجاز الرئيسي للشربيني، حيث جاء لقب بطولة العالم الأول في بطولة الأبطال في يناير لتصبح أول امرأة مصرية ترفع لقب بطولة بريطانيا المفتوحة بعد شهرين فقط.

وحسب موقع اتحاد محترفي الإسكواش، تنشط نور الشربيني في اللعبة منذ أكثر من 12 عاما، ولعبت في أكثر من 96 بطولة، ولعبت نحو 346 مباراة، وفازت في 271 مباراة، بينما خسرت في 75 أخرى، وخاضت نحو 42 نهائيا.