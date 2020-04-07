فينيسيا خارج قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمية

بعد الحظر المعلن على سفن الرحلات السياحية بالمرور عبر أجزاء من بحيرة فينيسيا "البندقية"، أحجمت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم الثقافة "يونسكو" عن إدراج المدينة السياحية الإيطالية على قائمتها للمواقع الثقافية والطبيعية المعرضة للخطر.



واتخذت اللجنة المسؤولة باليونسكو القرار اليوم الخميس في جلستها الجارية الرابعة والأربعين في مدينة فوتشو الصينية.



وبررت اللجنة القرار بالاستشهاد بالحظر الذي تم فرضه مؤخرا على خطوط الرحلات البحرية السياحية والإجراءات المزمعة للحلول بعيدة المدى للملاحة وإعطاء الأولوية لخيارات من خارج البحيرة والتوقف في موانئ أخرى بالمنطقة.



واليونسكو معنية بتأثير السياحة وصناعة الرحلات البحرية والضرر المحتمل للمباني، وكذلك البنية التحتية المخطط لها والمشروعات الإنشائية في فينيسيا.



كما تمت الإشارة إلى تأثير التغير المناخي وأحداث الطقس السيء على البحيرة وبنية المباني.



وقبل أسبوع، أصدرت الحكومة الإيطالية مرسوما بفرض حظر على ابحار السفن السياحية اعتبارا من الأول من آب/ أغسطس. ويطبق الحظر أيضا على السفن التي تتجاوز معايير محددة لانبعاثات الكربون. وبخلاف ذلك، قد تستمر حركة الملاحة عبر البحيرة.



وظلت فينيسيا وبحيرتها مدرجة على قائمة التراث العالمي منذ عام 1987.