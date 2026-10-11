مقتل 4 أشخاص جراء إعصار «إيسياس» وسط تهديدات بفيضانات عارمة في جنوب شرق الولايات المتحدة

اجتاح الإعصار "إيسياس" منطقة شمال غرب ولاية فلوريدا الأمريكية، مقتلعا أسقف المنازل والمباني السكنية، قبل أن يتحرك شمالا اليوم السبت، مصحوبا بأمطار غزيرة ومخاطر حدوث سيول مفاجئة وأعاصير قمعية في أنحاء جنوب شرق الولايات المتحدة.

وتسبب الإعصار في مقتل أربعة أشخاص على الأقل، من بينهم شخصان لقيا حتفهما جراء سقوط أشجار على منازل في ولايتي فلوريدا وألاباما، فيما انقطعت الكهرباء عن نحو 700 ألف مشترك.

وضرب الإعصار "إيسياس" اليابسة يوم الجمعة من الفئة الثانية بالقرب من مدينة دستين بولاية فلوريدا، وهي وجهة سياحية شهيرة على ساحل خليج المكسيك، تضم مباني شاهقة ومحال سياحية مميزة.

وضعفت العاصفة خلال الليل، وخُفض تصنيفها إلى إعصار ما بعد مداري، لكنها ظلت تشكل خطرا.

وقال حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، صباح السبت: "لا يزال خطر الفيضانات مرتفعا. ففي بعض الأحيان، تحدث هذه الأمور بعد مرور العاصفة بيوم أو يومين. ولذلك، فإن خطر الفيضانات لم ينته بعد".

وعلى الرغم من التحذيرات التي سبقت العاصفة من ارتفاع أمواج البحر بصورة قد تهدد الحياة، ظلت عدة طرق رئيسية على طول الساحل مفتوحة، وخالية من الأشجار المتساقطة وخطوط الكهرباء المنهارة التي عادة ما تُشاهد عقب الأعاصير الكبرى.

أضرار متفرقة في شمال غرب فلوريدا

واصل المسؤولون في أنحاء شمال غرب فلوريدا تقييم الأضرار التي خلفتها العاصفة.

وفي مقاطعة إسكامبيا، قال قائد الشرطة تشيب سيمونز، في منشور على موقع فيسبوك، إن امرأة لقيت حتفها بعدما سقطت شجرة على منزلها، دون تقديم مزيد من التفاصيل.