فاز ليفربول بهدف دون رد على ماينز الألماني، في اللقاء الودي الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، استعدادا للموسم الجديد.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق لوكا كيليان لاعب ماينز بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 86 أي قبل نهاية المباارة بلحظات قليلة. ولعب محمد صلاح نجم ليفربول، الشوط الأول فقط من المباراة، وظهر صلاح بمستوى متوسط وسحبه يورجن كلوب المدير الفني للريدز، بين الشوطين وأقحم كورتيس جونز.

وقام يورجن كلوب أيضا بتغيير جميع عناصر الفريق بين الشوطين وأقحم البدلاء من أجل إشراكهم في المباراة الودية التحضيرية للموسم.

وكان ليفربول قد لعب مباراتين وديتين، كل مباراة من 30 دقيقة ضد شتوتجارت وضد فاكير إنسبورك وذلك يوم الثلاثاء الماضي وانتهت المباراتين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ومن المقرر أن تبدأ منافسات الدوري الانجليزي في شهر أغسطس المقبل، ويلتقي ليفربول في أولى مبارياته مع نوريتش سيتي على ملعب الأخير يوم 22 من الشهر القادم.