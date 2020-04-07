 وقفة احتجاجية لأهالي ضحايا مرفأ بيروت للمطالبة برفع الحصانات - بوابة الشروق
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وقفة احتجاجية لأهالي ضحايا مرفأ بيروت للمطالبة برفع الحصانات

أهالى ضحايا مرفأ لبنان
أهالى ضحايا مرفأ لبنان
بيروت (د ب أ)
نشر في: الجمعة 23 يوليه 2021 - 5:50 م | آخر تحديث: الجمعة 23 يوليه 2021 - 5:50 م

نظم أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت وقطعوا الطريق لبعض الوقت للمطالبة برفع الحصانات.

ونفذ الأهالي الوقفة قبيل قرار النيابة العامة التميزية غدا السبت بشأن إعطاء الإذن لملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وكان محمد فهمي وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال قد رفض إعطاء الإذن لملاحقة اللواء عباس إبراهيم.

ورفع الأهالي صور أبنائهم وطالبوا برفع الحصانات فورا عن أي شخص تم استدعاؤه من قبل المحقق العدلي القاضي طارق بيطار.

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