المبعوث الأمريكي يبدأ غدا جولة تشمل مصر وإثيوبيا والإمارات لدعم حل لأزمة سد النهضة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن المبعوث الخاص للقرن الإفريقي مايك هامر، يجري جولة تشمل مصر والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا في الفترة من 24 يوليو إلى 1 أغسطس.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، مساء السبت، سيقدم «هامر» دعم الولايات المتحدة للتوصل إلى حل دبلوماسي للقضايا المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي (سد النهضة)، بما يحقق مصالح جميع الأطراف، ويساهم في منطقة أكثر سلما وازدهارا.

وأشار إلى أن المبعوث الأمريكي، سيجري مشاورات مع الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، الذي يرعى محادثات سد النهضة.

ومن المقرر أن يراجع «هامر» التقدم المحرز في تقديم المساعدة الإنسانية، والمساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، فضلاً عن الجهود المبذولة لدفع محادثات السلام بين الحكومة الإثيوبية وسلطات تيجراي.

وشدد البيان على أن الولايات المتحدة مازالت ملتزمة بتعزيز الجهود الدبلوماسية، لدعم عملية سياسية شاملة نحو السلام الدائم والأمن والازدهار، لجميع الناس في إثيوبيا.