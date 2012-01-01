سفارة إيطاليا تدعو قادة ليبيا إلى الحفاظ على لغة الحوار والسلام

دعت سفارة إيطاليا لدى ليبيا جميع القادة الليبيين إلى الحفاظ على لغة الحوار والسلام، والتعاون معًا على مسار شامل نحو المصالحة الوطنية والانتخابات.

وقالت سفارة إيطاليا، في سلسلة تغريدات بموقع "تويتر"، تعليقا على اشتباكات العاصمة طرابلس، نقلتها بوابة أفريقيا الإخبارية، اليوم السبت: "على ليبيا ألا تعود إلى الساعات اليائسة من ماضيها القريب".

وأعربت السفارة الإيطالية عن خالص تعازيها لأسر ضحايا الاشتباكات الأخيرة في طرابلس، مؤكدة أنها تشعر بالقلق من احتمال تصاعد التوترات المسلحة.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية عبر مكتبها الإعلامي أن الاشتباكات التي وقعت يومي الخميس والجمعة في طرابلس وعين زارة خلفت 16 قتيلا و52 جريحا إصاباتهم متفاوتة.