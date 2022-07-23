علق الإعلامي عمرو أديب، على تهديدات القتل التي تلقاها الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، قائلًا: «إبراهيم عيسى له آراء تتفق أو تختلف معها، تشوفه زي ما أنت عاوز، تلقى تهديدًا بالقتل واضحًا».

وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، إنه تابع بعدها هاشتاج باسم الإعلامي على مواقع التواصل، متابعًا: «الغريب يا سادة في الهاشتاج ناس بأسمائها بتقول: (اقتلوه أحسن يستاهل)، ده كلام؟ حد يفكر كده؟ الفكر لا يواجه إلا بالفكر، مفيش فكر يواجه بالرصاص».

وأضاف: «قضيتي مش إبراهيم، قضيتي شعب وأمة إبراهيم، شخص كاتب: (عشان تبقى تتكلم في الإسراء والمعراج)، إحنا رجعنا لعصور قديمة جدًا؟ الراجل جاله تهديد بالقتل مش مثلًا اتقال له هنمنعك من الإعلام أو كتبك مش هتدخل بلد».

واستنكر المؤيدين لمقتل إبراهيم عيسى، معقبًا: «إنتوا اتجننتوا يا جماعة هي وصلت لكده! إحنا ينتقدم ولا بنتأخر؟ إيه الفكر المتدني ده؟ شخص يقول أنا ضد الإرهاب والناس اللي تستخدم السلاح، لكن إبراهيم مستثنى من القاعدة؟ ربنا يحفظ الناس كلها، في كل الأوقات الفكر المتطرف الذي يرى الحال بالقتل والفناء أخطر من الرصاص، مواقع التواصل سطحتنا، والمحرض على القتل مثل القاتل».

وأصدر تنظيم القاعدة الإرهابي نشرة بعنوان «إلجام لئام الإعلام»، هدد فيها الكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى، بسبب إحدى حلقات برنامج «مختلف عليه»، الذي يقدمه على فضائية الحرة الأمريكية وتناول شخصية خالد بن الوليد.

وأرفق التنظيم في النشرة رسالة تهديد واضحة للكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، وهي عبارة عن صورة تتجه فيها رصاصة لقلبه وعليها عبارة «من لي بهذا الخبيث».