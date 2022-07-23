البر الرئيسي الصيني يسجل 128 إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم السبت، إن البر الرئيسي الصيني سجل أمس الجمعة 128 إصابة مؤكدة جديدة، محلية العدوى بمرض كوفيد-19، منها 42 في قانسو و35 في قوانجشي.



وأشارت اللجنة، إلى تحديد إجمالي 594 إصابة جديدة بدون أعراض من 11 منطقة على مستوى المقاطعة أمس الجمعة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".



وأضافت اللجنة أن إجمالي 97 مصابا بكوفيد-19 خرجوا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء في البر الرئيسي الصيني أمس.



وبذلك يصل إجمالي عدد المتعافين الذين خرجوا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء في البر الرئيسي إلى 221542.



ولم يتم تسجيل أي وفيات جديدة بسبب كوفيد-19 يوم الجمعة. واستقر إجمالي عدد الوفيات عند 5226 في البر الرئيسي الصيني.