قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن الملء الثالث لسد النهضة بدأ في 11 يوليو الجاري، موضحًا أن صور الأقمار الصناعية، أظهرت اليوم تخزين 2 مليار متر مكعب من المياه.

وتوقع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، تخزين 3 مليارات متر مكعب مياه، خلال الأسبوعين المقبلين؛ بسبب زيادة الأمطار، لافتًا إلى أن المياه تمر أعلى السد من الممر الأوسط، في نهاية الأسبوع الأول من أغسطس.

ولفت إلى أن الصور تظهر العمل على الممر الأوسط نفسه، متابعًا: «العمال يضعون الخرسانة والمياه تبعد عنهم 5 أمتار فقط، ومن المقرر أن تخزن إثيوبيا 5 أو 6 مليارات متر مكعب من المياه هذا العام».

وأشار أستاذ الموارد المائية، إلى أن إثيوبيا بعد انتهاء العام الجاري ستكون خزنت في حدود 12 مليارًا أو 13 مليار متر مكعب مياه، متوقعًا أن تخزن أديس أبابا 10 مليارات متر مكعب سنويًا، في السنوات المقبلة.

وذكر أن ملء سد النهضة ينتهي بالكامل خلال 4 سنوات، لو لم تحدث مشكلات تؤدي إلى تعطل السد، مؤكدًا أن «الأضرار الناجمة عن التخزين لن يتأثر بها المواطن المصري».

وتابع: «أي كمية مياه تخزن في سد النهضة الآن كان من المفترض أن تصل إلى مصر هذا الأسبوع، لكنها تحجز في إثيوبيا، الأمر له ضرر مباشر لن يشعر به المواطن، لأن الحكومة الحالية والحكومات السابقة تخزن احتياطي في السد العالي يتم استخدماه الأيام التي تشهد جفافًا».

وأكد أن مصر تستقبل حصتها المائية الكاملة إن زادت الأمطار عن المتوسط هذا العام، مختتمًا: «السد العالي والاحتياطي المخزن يجعل المواطن المصري في أمان تام، لكنه لا يمنع مطالبة مصر بحقوقها، وعدم اتخاذ أي خطوة من تخزين أو تشغيل إلا بناء على اتفاق».