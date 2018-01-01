الإمارات: لا تأثير لزلزال إيران على الدولة

سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل في الإمارات، التابعة لـ«المركز الوطني للأرصاد» زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر في جنوب إيران مساء اليوم الساعة 20:07، حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء السبت، أوضح المركز في بيان له أن الزلزال كان محسوسا في مناطق مختلفة من الدولة ولا تأثير له على الإمارات.

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC) إن زلزالا قوته 5.5 درجة ضرب جنوب إيران، اليوم السبت.

وأوضح المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء، مساء السبت، دون التطرق إلى تفاصيل أخرى.