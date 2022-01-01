وفاة المخرج السعودي عبد الله باجسير في مصر

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توفي المخرج السعودي عبدالله باجسير، اليوم، بعد تعرضه لوعكة صحية بالقاهرة، حسبما أعلنت ابنته أوربت عبر حسابها على موقع «فيسبوك».

وكتب أوربت: «إيمانا بقضاء الله وقدره أنعى أبي ونور حياتي عبدالله أحمد باجسير، إنا لله وإنا إليه راجعون، رضي الله عن روحك التي أسعدتني، وأرضتني طبت بروحٍ وريحان وجنة نعيم، وطاب ذكرك حتى ألقاك بإذن الله على سُررٍ متقابلين».

وأوضحت أنه سيقام عزائه مساء غدا، في جامع السلام بمدينة دريم لاند.

ويعد المخرج عبد الله باجسير أحد رواد التلفزيون السعودي والذي أخرج العديد من البرامج والأفلام وحفلات المسرح منذ عقود.

ومن أشهر الأعمال التي أخرجها الراحل باجسير برنامج بنك المعلومات لعمر الخطيب وتحت الأضواء ونجوم على الهواء وقافلة الحياة الفطرية والعديد من حفلات مسرح التلفزيون.