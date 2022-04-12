وزارة النقل: القبض على سارقي إشارات السكة الحديد وإحالتهم للنيابة العسكرية

أعلنت وزارة النقل والمواصلات، اليوم السبت، القبض على سارقي إشارات السكة الحديد وإحالتهم للنيابة العسكرية.

وقالت الوزارة في بيان، إنه تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ومديرية أمن الغربية، في إطار التنسيق بين وزارتي الداخلية والنقل، ما أسفر عن القبض على الخارجين عن القانون ممن قاموا بسرقة عدد من الصناديق الخاصة بتشغيل منظومة إشارات السكة الحديد في المسافة ما بين (طنطا – بركة السبع)، يوم الأربعاء الماضي، مما تسبب في تأخير جميع القطارات.

وأضافت أنه تم تحويل المقبوض عليهم للنيابة العسكرية بتهم تخريب ممتلكات عامة وإرهاب المواطنين وتعريض حياتهم للخطر والإضرار بالأمن القومي، مشيرة إلى أن هيئة السكة الحديد قامت بإصلاح العطل وإعادة حركة تسيير القطارات بصورته الطبيعية.

وناشدت الوزارة، المواطنين التصدي والإبلاغ الفوري عن أي من هؤلاء الخارجين عن القانون الذين يتسببون في تعريض حياة المواطنين للخطر وتعطيل مرفق من أهم مرافق الدولة من خلال سرقة مكونات أحد أهم مشروعات السكة الحديد التي تساهم في تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لمسير القطارات، وهي مشروعات تحديث تطوير نظم الإشارات والاتصالات لخطوط السكك الحديدية.