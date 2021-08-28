رئيس الوزراء الياباني: من المهم جعل نمو الرواتب هيكلي

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إنه من المهم جعل الاستثمارات في الموارد البشرية مستدامة، وجعل نمو الرواتب هيكلي في إطار الهيكلة الاقتصادية في البلاد.

وقال كيشيدا في مؤتمر بطوكيو، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء، إنه من المؤكد أن العلامات على أن الاقتصاد الياباني القوي بدأت تظهر مثلما يُرى في الاستثمار التجاري وأسعار الأسهم وزيادة الأجور.

وأعرب عن رغبته في الحفاظ على علاقة بناء ومستقرة مع الصين من خلال الحوار.

يُشار إلى أن هناك خلافات بين طوكيو وبكين بشأن جزر متنازع عليها تقع في بحر الصين الشرقي ويطلق عليها سينكاكو في اليابان و ودياويو في الصين، فضلا عن تنامي التوترات بشأن مضيق تايوان والتعاون الوثيق بين اليابان والولايات المتحدة وتوسع الجيش الياباني.

كما أن هناك خلافا بين الدولتين بشأن القيود الجديدة المفروضة على تصدير اليابان لمعدات تصنيع اشباه المواصلات، والتخلص من مياه التبريد الملوثة من المفاعل النووي المتضرر في فوكوشيما في المحيط الهاديء.