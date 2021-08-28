السلطات اليونانية تجلي 19 ألف شخص من جزيرة رودس بسبب الحرائق

أجلت السلطات اليونانية 19 ألفا من السكان والسياح من جزيرة رودس منذ أمس السبت؛ بسبب حرائق الغابات الشديدة.

وذكرت الشرطة اليونانية أنه تم إجلاء 16 ألف شخص برا، وإنقاذ 3000 آخرين بحرا من الشواطئ.. فيما ذكر مكتب كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء اليوناني، اليوم، أن عملية الإجلاء هذه تعد الأكبر في تاريخ اليونان.

وأمضى آلاف الأشخاص في ردوس ليلتهم في العراء، بعد أن أجبرت حرائق الغابات عدة قرى ومنتجعات على إخلاء منشآتها.

وكانت الحرائق، التي اندلعت في غابات جزيرة رودس الأسبوع الماضي، تحت السيطرة، ولكن الرياح القوية أمس السبت حملت ألسنة اللهب مباشرة نحو القرى والمنتجعات.

وتشهد معظم أنحاء اليونان موجة حر منذ أيام، حيث تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في الكثير من المناطق.