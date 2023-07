إلغاء مباراة توتنهام وليستر سيتي الودية بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلن نادي توتنهام هوتسبير، اليوم الأحد إلغاء مباراته الودية التي من المقرر إقامتها مساء اليوم أمام ليسر سيتي، بسبب سوء الأحوال الجوية في مدينة بانكوك بتايلاند.

وغرد السبيرز عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»:" تم إلغاء مباراة الليلة الودية ضد ليستر سيتي بسبب تشبع الملعب بالمياه والظروف الجوية السيئة".

وأضاف النادي في بيانه:" اعتبر منظمو المباراة، بناءً على توصية من الطاقم التحكيمي الخاص بالمباراة، أن ملعب راجامانجالا الوطني غير قابل للعب وغير آمن بعد هطول الأمطار الغزيرة في بانكوك".

وكان توتنهام قد عقد اجتماعا مع منظمي المباراة في تمام الساعة 5:25 مساء بتوقيت إنجلترا لمعرفة مصير المباراة بعد هطول أمطار غزيرة على أرضية ملعب راجامانجالا، ليتم الاستقرار على إلغاء المباراة بشكل رسمي.

