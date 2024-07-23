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تحيى المطربة مروة ناجى حفلاً غنائيًا بمهرجان جرش للثقافة والفنون بالأردن في الثامنة مساء غد الأربعاء، وذلك فى حفل الافتتاح الرسمى للمسرح الشمالى.

وتقدم مروة ناجى خلال الحفل باقة مميزة من أغانيها الخاصة وبعض أغانى نجوم الزمن الجميل التى تتميز بها مثل أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، ووردة وصباح ونجاة.

وروجت مروة ناجى لحفلها بمهرجان جرش، حيث نشرت على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بوستر الحفل، معلقة: "سعيدة جدا وبتشرف بمشاركتي للسنة الثانية على التوالي في مهرجان جرش العريق والأقرب لقلبى، دعواتكم لينا بالتوفيق إن شاء الله".

الجدير بالذكر أن مروة ناجي تحيي حفلاً غنائيا على خشبة مسرح سيد درويش بالإسكندرية في الثامن من أغسطس المقبل، وتقدم مروة ناجى باقة مميزة من أغانى كوكب الشرق أم كلثوم وأغانى وردة وصباح وعدد من أغانيها الخاصة الرومانسية.