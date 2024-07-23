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ألقت مباحث الأموال العامة القبض على شخص يدير صفحات إلكترونية عبر موقع "فيس بوك" للنصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة إنشاء وإدارة شخص - مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية - صفحات إلكترونية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى العديد من المجالات.

وتبين قيام المتهم بالترويج لوجود شاليهات للبيع والإيجار بالساحل الشمالى - على خلاف الحقيقة - وقيامه بإقناع ضحاياه بطرق احتيالية بتحويل جزء من المبلغ المالى المتفق عليه كعربون على محافظ مالية مربوطة على أرقام هواتف محمولة مختلفة بقصد الاستيلاء على أموالهم.

ضُبط المتهم وبحوزته (جهاز حاسب آلى - هاتف محمول بفحصهما فنياً تبين احتوائهما على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وإحالته للنيابة مباشرة التحقيقات.