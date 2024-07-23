البورصة المصرية تواصل الارتفاع وتحقيق المكاسب للجلسة السابعة على التوالي

ارتفعت البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، مواصلة المكاسب للجلسة السابعة على التوالي، ومتخطية مستوى المقاومة الأول الذي توقعه عدد من المحللين، وهو فوق 29 ألف نقطة.

ورغم هبوط المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 في بداية الجلسة اليوم، لكنه عاود الصعود في وقت لاحق، واقتربت مكاسبه من 1%، ومع نهاية التعاملات قلصها إلى 0.7%، ووصل إلى مستوى 29195.24 نقطة.

وكسب المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30، أمس، نحو 0.73%، ووصل إلى مستوى 28992.3 نقطة.

وكسبت البورصة المصرية الأسبوع الماضي مايقارب من 1.3، وارتفع مؤشرها الرئيسي خلال الأسبوع بنسبة 1.29%.

ووفق بعض المحللين في السوق، فإن المؤشر الرئيسي يتحرك نحو مستويات مقاومة تتجاوز 29 الف نقطة، وتصل إلى مستوى 29101 و29590 نقطة.

كما أن المؤشر يتحرك بين مستويي دعم 28100 و 27620 نقطة.