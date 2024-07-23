الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج دورة فنيين سكة حديد ونقل نهرى

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نظمت الكلية العسكرية التكنولوجية، حفل تخرج للدورة رقم (4) للفنيين المرشحين للعمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، والدورة رقم (1) للفنيين المرشحين للعمل بالهيئة العامة للنقل النهرى التابعين لوزارة النقل بعد إتمام دورتهم التدريبية.

يأتي ذلك فى إطار التعاون بين القوات المسلحة ومختلف الوزارات والمؤسسات بالدولة لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية لتعظيم الاستفادة من قدراتهم وفقاً لتخصصاتهم المختلفة.

بدأ الاحتفال بعرض فيلم تسجيلي تناول مراحل إعداد وتأهيل الدارسين بدءاً من استقبالهم مروراً بكل مراحل التدريب المختلفة وفقاً لأحدث النظم المتبعة بالمنشآت التعليمية للقوات المسلحة، أعقبها استعراض الموقف التدريبى للخريجين خلال فترة دراستهم بالكلية، وإعلان نتيجة التخرج وتكريم الأوائل تقديراً لتميزهم.

وألقى اللواء أركان حرب أكرم صلاح الدين محمود مدير الكلية العسكرية التكنولوجية، كلمة هنأ خلالها الخريجين، متمنياً لهم التوفيق فى حياتهم المهنية، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كل الإمكانيات اللازمة للكلية لإكساب الدارسين الخبرات العلمية والعملية لآداء مهامهم المستقبلية على أكمل وجه.

وقدم الدكتور محمد حسين عبد العزيز نائب رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر للموارد البشرية الشكر للقوات المسلحة على ما قدمته من جهود فى تدريب وتأهيل العاملين بمختلف قطاعات وزارة النقل وفقاً لأعلى درجات الانضباط الذاتى والتأهيل العلمى الراقى لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع فى مجال عملهم.

واختتمت الفعاليات بتفقد عدد من مشاريع التخرج التى أظهرت المستوى العلمى والتدريبى المتميز الذى وصل إليه الخريجين.

حضر الاحتفال اللواء أركان حرب وليد حمودة عوض مساعد وزير الدفاع وعدد من قادة القوات المسلحة ومسئولى وزارة النقل.