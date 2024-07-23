أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 568 ألفا و980 جنديا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 568 ألفا و980 جنديا، بينهم 1220 جنديا لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فقط.

وجاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، ونشرته في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 8288 دبابة، منها 4 دبابات أمس الاثنين، و16 ألف مركبة قتالية مدرعة و15694 نظام مدفعية و1125 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و901 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 362 طائرة حربية، و326 مروحية، و12511 طائرات مسيرة، و2401 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و21202 من المركبات وخزانات الوقود، و2640 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.