تنتظر الفنانة ألفت عمر عودة تصوير مسلسلها الجديد "فوبيا"، والذي تلعب فيه دور صديقة الفنانة نيرمين الفقي المقربة، ولكنها في الوقت نفسه تشعر بالحقد تجاهها ما يخلق الكثير من الأحداث والأزمات.

مسلسل فوبيا، ينقسم لمجموعة من القصص، وتشارك ألفت بطولة حكاية من حكايات المسلسل الذي يدور في أحداث مجموعة من الحكايات، وتؤدي ألفت هذه الحكاية مع نيرمين الفقي، وأمير صلاح الدين، وغادة طلعت.

وفي القصص الأخرى تنضم كل من الفنانات سوسن بدر، ورانيا يوسف، وناهد السباعي.

المسلسل من تأليف أحمد عزت، وإخراج رؤوف عبد العزيز، والتي التقت ألفت معه في فيلم لم يعرض بعد بعنوان "الميثاق"، وتدور أحداثه في اقتباسة جديدة لقصة "فاوست"، الذي يعقد اتفاقا مع الشيطان، ويلعب البطولة فتحي عبد الوهاب، بينما تلعب ألفت عمر دور زوجته.

وتنتظر ألفت أيضا عرض مسلسل "السر"، مع الفنانين حسين فهمي، ونضال الشافعي، ومايا نصري، ومن إخراج محمد حمدي.