الفلبين: مقتل شخص بعد تعرضه لصعق كهربائي جراء فيضانات ضربت 97 قرية

ذكر مكتب إدارة الحد من مخاطر الكوارث في إقليم بولاكان الفلبيني، أن الفيضانات غمرت إجمالي 97 قرية في ثماني بلدات ومدينتين بإقليم بولاكان حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأضاف المكتب، أن عامل صحة من مدينة ميكاوايان لقي حتفه أمس الثلاثاء، بعد تعرضه لصعق كهربائي بينما كان متوجها إلى عمله، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الفلبين اليوم الأربعاء.

وتابع المكتب، أن أعماق الفيضانات تتراوح بين ست بوصات إلى ستة أقدام.

وتشير تقييمات الأضرار الجزئية للقطاع الزراعي إلى خسائر كبيرة: 1347.44 هكتار من حقول الأرز أضرت بـ1018 مزارعا.

ويقدر إجمالي الخسائر الزراعية بحوالي 50.958 مليون بيزو فلبيني.

وكانت العاصفة ويفا التي ضربت الفلبين قد تسببت في سقوط قتلى حيث أدت إلى هطول أمطار موسمية غزيرة وأسفرت عن مقتل 3 أشخاص على الأقل في مطلع الأسبوع.

ولا يزال أكثر من 80 ألف شخص في ملاجئ الطوارئ بعد الفيضانات والانهيارات الأرضية وارتفاع المد والجزر.