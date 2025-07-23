أبو الغيط وحسام زكي يحضران مناقشة رسالة دكتوراه بمعهد البحوث العربية

شهد معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة، مناقشة رسالة دكتوراه في القانون العام للمستشار محمد إسماعيل محمود بعنوان" أثر العملات الافتراضية على الاقتصاد المحلي والعالمي"، بحضور كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام المساعد السفير حسام زكي، وعدد من قيادات الجامعة أبرزهم الأمين العام المساعد للجامعة السفير الدكتور سعيد أبو على، والسفير جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام.



وكان في استقبال الأمين العام والحضور الدكتور محمد كمال مدير معهد البحوث والدراسات العربية.



وشارك في مناقشة الرسالة كل من الدكتور محمد حافظ الرهوان رئيس قسم المالية العامة بأكاديمية الشرطة، والدكتور عبد الحميد الطنبولي أستاذ القانون المدني، والدكتور عادل إبراهيم صفا أستاذ القانون الجنائي.



وأشادت لجنة المناقشة بمضمون الرسالة وما تحمله من أهمية، وعليه منحت اللجنة بالإجماع الباحث المستشار محمد إسماعيل محمود درجة الدكتوراه بتقدير عام إمتياز.