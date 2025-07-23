المستشار الألماني يستضيف ماكرون على مأدبة عشاء في برلين

يستضيف المستشار الألماني فريدريش ميرتس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على مأدبة عشاء مساء اليوم الأربعاء في فيلا بورسيش المطلة على بحيرة تيجل في العاصمة برلين.

وستكون هذه أول زيارة لماكرون لألمانيا منذ تغيير حكومة الأخيرة في 6 مايو الماضي.

وكان ميرتس قد سافر إلى باريس في اليوم التالي لانتخابه مستشارا لإطلاق بداية جديدة مع ماكرون بالنسبة للعلاقات الألمانية-الفرنسية، التي شهدت فتورا ملحوظا في عهد سلفه المستشار أولاف شولتس.

ويعتزم الزعيمان الآن مواصلة العمل على هذا الأمر وتعميق تعاونهما "على جميع المستويات". ومن المقرر أن يناقش ميرتس وماكرون سبل تعزيز استقلال أوروبا عن الولايات المتحدة، وبحث إنشاء مظلة نووية أوروبية - وهي فكرة شكك فيها شولتس بشدة.

ورغم ذلك لا تزال هناك خلافات قائمة، حيث تدعو باريس إلى ديون أوروبية مشتركة لتعزيز صناعة الأسلحة، بينما ترفض برلين ذلك. وترغب فرنسا في مواصلة استخدام الطاقة النووية ودعمها، بينما خرجت ألمانيا من استخدام الطاقة النووية. كما تدور خلافات حول الإنتاج المشترك للأسلحة، حيث يتبنى الطرفان وجهات نظر مختلفة حول مشاركة كل منهما في نظام القتال الجوي المستقبلي (FCAS)، الذي يطوره البلدان بالتعاون مع إسبانيا.

ومن منظور فرنسي، يهدف عشاء العمل في برلين إلى التحضير لمجلس الوزراء الفرنسي-الألماني المقرر عقده في نهاية أغسطس المقبل - وهو اجتماع وزاري مشترك سيُعقد هذه المرة في فرنسا. وستتمحور الموضوعات الرئيسية حول القدرة التنافسية الأوروبية، والأمن والدفاع، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.

وسيُعقد الاجتماع في فيلا على بحيرة تيجل كانت مملوكة سابقا لعائلة بورسيش الصناعية، وهي الآن دار ضيافة تابعة لوزارة الخارجية الألمانية.