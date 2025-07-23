جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعي: قصف الكنيسة الكاثوليكية في غزة تم دون قصد

ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن "الكنيسة الكاثوليكية التي تعرضت للقصف في مدينة غزة يوم الخميس الماضي، قد أصيبت عن غير قصد خلال عملية عسكرية"، مؤكدا وقوع إصابات في صفوف المدنيين وأضرار في الموقع جراء القصف.



وزعم أن "تحقيق أجرته القيادة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي ليلة الثلاثاء خلص إلى أن مجمع كنيسة العائلة المقدسة، وهي الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في غزة، أصيب جراء ذخيرة أخطأت هدفها خلال عمليات الجيش الإسرائيلي في المنطقة. ولقد أجريت تعديلات في منتصف العملية لتحسين دقة الاستهداف"، بحسب ما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بموقعها على الانترنت اليوم.

وذكر الجيش أن الإرشادات الخاصة باستخدام النيران بالقرب من المواقع الدينية والحساسة قد تم تعزيزها منذ ذلك الحين.

وأثار الحادث، الذي قالت البطريركية اللاتينية في القدس إن إسرائيل قتلت 3 أشخاص وأصابت آخرين، بينهم القس جابرييل رومانيلي، إدانة دولية وتعبيرا عن ”أسف عميق“ من جانب إسرائيل.

وأفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية في ذلك الوقت بأن إسرائيل ”لا تستهدف أبدا الكنائس أو المواقع الدينية“، وفق ادعائها.