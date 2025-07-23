صفقة تبادلية بين يوفينتوس وبورتو

أتم نادي يوفنتوس اتفاقه مع بورتو البرتغالي على صفقة تبادلية تتضمن انتقال المدافع جواو ماريو إلى صفوف "السيدة العجوز".

ومن المنتظر أن يخضع جواو ماريو، الظهير الأيمن لنادي بورتو، للفحوصات الطبية في تورينو غدًا الخميس، تمهيدًا لانضمامه إلى صفوف يوفنتوس.

وأكدت مصادر مطلعة لصحيفة "أبولا" البرتغالية، أن الصفقة تشمل انتقال جواو ماريو إلى يوفنتوس مقابل حصول بورتو على خدمات ألبرتو كوستا، بالإضافة إلى مقابل مالي.

وتبلغ القيمة السوقية لجواو ماريو 10 ملايين يورو، بينما سيدفع بورتو 15 مليون يورو إلى جانب مليون يورو كحوافز من أجل ضم كوستا.

وكان ألبرتو كوستا قد انضم إلى يوفنتوس في يناير الماضي قادمًا من فيتوريا جيماريش، في صفقة بلغت 13.8 مليون يورو، إلا أن تجربته في تورينو لم تستمر سوى 7 أشهر.

يُذكر أن سبورتنج لشبونة، المنافس المحلي لبورتو، حاول التعاقد مع كوستا في وقت سابق من الصيف الجاري، لكنه لم ينجح في التوصل إلى اتفاق مع يوفنتوس.