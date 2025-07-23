ارتفع معدل البطالة في تايوان، خلال شهر يونيو الماضي بالمقارنة مع الشهر السابق، في ظل دخول خريجين جدد إلى سوق العمل، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي.إن.إيه).

ونقلت الوكالة اليوم الأربعاء، عن المديرية العامة للميزانية والمحاسبة والإحصاء القول، إنه رغم ارتفاع معدل البطالة، يظل المعدل ثابتا بعد التعديلات الموسمية.

وأظهرت البيانات الصادرة عن المديرية العامة للميزانية، ارتفاع معدل البطالة الاسمي في يونيو بواقع 0.06 نقطة مئوية، بالمقارنة مع شهر مايو؛ لتصل نسبته إلى 3.36%، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله في شهر يونيو منذ 25 عاما.

وأظهرت البيانات، أنه بعد إجراء التعديلات الموسمية، استقر معدل البطالة في يونيو عند 3.34%، بدون تغيير عن الشهر السابق.

وبلغ متوسط معدل البطالة 3.33% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، بانخفاض قدره 0.03 نقطة مئوية عن الفترة نفسها من العام السابق.