منظمات دولية تحذر من المجاعة في غزة: البقاء على قيد الحياة وهم خادع

حذّرت أكثر من 100 منظمة إغاثة دولية، منها أطباء بلا حدود، وإنقاذ الطفولة، وأوكسفام، من انتشار المجاعة الجماعية في قطاع غزة.

ودعت المنظمات الدولية إلى وقف فوري لإطلاق النار وفتح جميع المعابر الحدودية. وقالت المنظمات في بيانٍ وقّعه 111 شخصًا: "زملاؤنا في غزة ومن نخدمهم يموتون جوعًا"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأضاف البيان:"هذه ليست معاناة جسدية فحسب، بل هي أيضًا معاناة نفسية. إن الشعور بالبقاء على قيد الحياة وهمٌ خادع".

وتابع: "لا يمكن للنظام الإنساني أن يعمل بناءً على وعود فارغة. لا يمكن إيصال المساعدات الإنسانية في غياب نهج مستقر، أو في ظل تغير الجداول الزمنية باستمرار، أو في ظل عدم الوفاء بالالتزامات السياسية.

تفاقمت الأزمة الإنسانية في غزة بعد 21 شهرًا من الحرب، منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

أفادت الأمم المتحدة هذا الأسبوع بمقتل أكثر من 1000 فلسطيني منذ نهاية مايو أثناء محاولتهم الوصول إلى إمدادات الغذاء.

في الوقت نفسه، قال مدير المستشفى الرئيسي في غزة إن 21 طفلاً لقوا حتفهم هذا الأسبوع بسبب سوء التغذية والجوع.