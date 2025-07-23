اجتمع وكلاء وزارة الزراعة، والطب البيطري، ومديري إدارة الثروة الحيوانية والطب البيطري، بمحافظات وجه بحري وهي "الغربية، كفر الشيخ، الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، دمياط"، وأصحاب مراكز تجميع الألبان.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الرشيد غانم مدير مشروع مراكز تجميع الألبان بوزارة الزراعة، والمهندس عبد السلام البغدادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية، والدكتور عادل عبد العزيز مدير مديرية الطب البيطري بالغربية.

من جانبه تحدث الدكتور عبد الرشيد غانم المنسق العام لتطوير مراكز تجميع الألبان بالوزارة، عن وضع مراكز تجميع الألبان بكل محافظة منذ إطلاق المبادرة الرئاسية حتى الآن، والخطة المستقبلية لكل محافظة مع تقديم جدول زمني، وآليات تفعيل التوجيه الرئاسي بزيادة أعداد العجلات العشار، سواء المستوردة أو المحلية المحسنة لرفع الكفاءة الإنتاجية من الألبان ليتسنى تشغيل تلك المراكز بطريقة تنموية، باتباع الإجراءات التوعوية الإرشادية للمشروع القومي لتطوير مراكز الألبان، إذ يعد هذا المشروع حجر الزاوية للنهوض بسلسلة الإنتاج المرتبطة بالثروة الحيوانية من (رعاية بيطرية وزراعية).

كما تم مناقشة أهمية زيادة عدد مراكز تجميع الألبان بما يتناسب مع عدد مصانع الألبان بالمحافظات، وذلك لضمان كوب لبن آمن ونظيف للمواطن، وتقليل تكلفة الإنتاج نتيجة هذه الإجراءات.

فيما تم عرض ما تم تطويره من مراكز تجميع ألبان بكل محافظة، وعدد مراكز التجميع المتوقفة والأسباب والحلول المقترحة لعودة المركز إلى العمل وحصر السريحة ونقاط التجميع والمراكز ومصانع الأجبان غير المرخصة بكل محافظة.

كما تم التوجيهة بالمرور على مصانع الأجبان والاهتمام بمعرفه مصادر الألبان التي تدخل في التصنيع، فضلا عن عرض كل محافظة، تقريرا عما تم مناقشته في الاجتماع والتوصيات المطلوب تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.