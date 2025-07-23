مقتل 6 عمال في انفجار بمنجم فحم في ولاية باغلان الأفغانية

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وقع انفجار في منجم فحم بولاية باغلان الأفغانية، مما أسفر عن مقتل 6 عمال وإصابة عديد آخرين، طبقا لتقرير من مسئولين محليين.

وأكد مسئولون محليون من طالبان وقوع الانفجار في منجم كاركار للفحم بولاية باغلان، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال مولوي عبد الله مدير المنجم أمس الثلاثاء أن 18 عاملا آخرين أصيبوا أيضا خلال الحادث.

ووقع الانفجار بعد ظهر أمس الأول الاثنين، على الرغم من أن السبب الدقيق والظروف المحيطة بالانفجار لم يتم تحديدها من قبل السلطات.

وأضاف مولوي عبد الله أنه تم نقل جميع المصابين في الانفجار إلى مستشفيات قريبة لتلقي علاج طبي عاجل.

وكثيرا ما تؤدي ممارسات التعدين غير المنظمة وغير الآمنة في أفغانستان إلى حوادث مميتة وغالبا ما يدفع عمال مناجم الفحم حياتهم ثمنا لذلك بسبب ضعف الاشراف .