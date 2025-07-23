كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية تطلق ملتقى بورتفوليو لدعم الإبداع الشبابي

نظمت كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، ملتقى بورتفوليو السنوي، بمشاركة أكثر من 300 طالب وطالبة من دفعات 2024 و2025، لعرض مشروعات التخرج في تخصصات العمارة، النحت، التصوير، والديكور، وذلك بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية.

وأطلقت الكلية الملتقى، تحت إشراف الدكتورة نيفين غريب عميدة الكلية، وذلك في إطار حرص الكلية على دعم طلابها وفتح آفاق جديدة لهم في سوق العمل، من خلال إتاحة فرص التواصل المباشر مع الشركات والمؤسسات المتخصصة، بما يسهم في تمكين الخريجين وتوفير فرص التدريب والتوظيف أمامهم.

وحضر الفعالية، عدد من رموز المجتمع الفني والهندسي بالإسكندرية، من بينهم الدكتور هشام سعودي نقيب المهندسين، وحسن وصفي نقيب الفنانين التشكيليين، بجانب أعضاء هيئة التدريس ومديري شركات القطاع الخاص الداعمة للمبدعين من الشباب والخريجين.

وقدمت مؤسسات المجتمع المدني، في لفتة تعكس تقديرها لدور الكلية في تخريج أجيال من الفنانين والمبدعين، جوائز مالية تقديرية للطلاب المتميزين وأصحاب مشروعات التخرج المبتكرة؛ دعماً لمسيرتهم الفنية وتحفيزًا لهم على الاستمرار في تقديم أعمال تعكس تاريخ الإسكندرية العريق وروحها الفنية.

ويأتي ذلك في إطار التزامها بدعم الفنون والثقافة وتشجيع الكوادر الشابة، بالتوازي مع جهود كلية الفنون الجميلة في تخريج طاقات إبداعية تسهم في إثراء المشهد الفني والثقافي المصري.