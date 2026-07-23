أستون مارتن تحصل على تمويل جديد بقيمة 736 مليون دولار

عقدت شركة صناعة السيارات الفارهة البريطانية أستون مارتن لاجوندا جلوبال اتفاقية تمويل جديدة بقيمة 550 مليون جنيه إسترليني (736 مليون دولار) مع شركة إتش.بي.إس إنفستمنت بارتنرز، التابعة لشركة الاستثمار المالي الأمريكية بلاك روك، لتعزيز السيولة النقدية لديها.

وقالت أستون مارتن إن التمويل مضمون بأصول تابعة لكيان مؤسس حديثا، بالإضافة إلى أصول أخرى للمجموعة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن أستون مارتن، الموجود مقرها في مدينة جايدون بإنجلترا، تواجه صعوبات مالية نتيجة لتأخيرات في طرح المنتجات، ومشاكل في الجودة، وتراجع الطلب على السيارات الفارهة في الصين، والرسوم الجمركية الأمريكية.

ووفقًا لبيان أستون مارتن، تتضمن حزمة التمويل مع إتش.بي.إس، المتخصصة في خدمات الائتمان الخاص، قرضا طويل الأجل مضمونا بقيمة 450 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى قرض مؤجل السحب بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني. أعلنت أستون مارتن عن إمكانية الحصول على قرض إضافي بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني، سيسدد في المرتبة الثانية بعد هذه القروض.

وتعتزم الشركة استخدام جزء من هذه الأموال لسداد تسهيلات الائتمان المتجدد للشركة البالغة 170 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى المبالغ المستخدمة من القرض الممنوح من قبل بعض أعضاء مجموعة المساهمين برئاسة الرئيس التنفيذي لورانس سترول. وستعزز هذه التسهيلات الجديدة سيولة الشركة، لتصل إلى حوالي 340 مليون جنيه إسترليني بنهاية يونيو/حزيران.

وقال دوج لافيرتي، المدير المالي لشركة أستون مارتن: "يعزز هذا التمويل الجديد البالغة قيمته 550 مليون جنيه إسترليني سيولتنا بشكل كبير، مما يمنحنا مرونة إضافية وقدرة أكبر على الصمود، بالإضافة إلى مرونة أكبر لتنفيذ خطط منتجاتنا الحالية والمستقبلية".

وبهذه الخطوة، تحصل أستون مارتن على تمويل جديد، متجاوزةً بذلك حاملي السندات الحاليين. وكانت مجموعة من حاملي سندات الشركة البالغة قيمتها 85ر1 مليار دولار – بقيادة شركات أريني كابيتال مانجمنت، وسكولبتور كابيتال مانجمنت، وبلاك روك - قد وقعت اتفاقية تعاون لإظهار موقف موحد تجاه الشركة.