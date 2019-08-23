أوناي إيمري ينصح النني بالرحيل عن آرسنال

تحدث الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لآرسنال الإنجليزي، حيال وضعية مُحمد النني بالفريق، موجها النصيحة للدولي المصري بالرحيل عن قلعة المدفعجية.

ولم يشارك النني (27 عاما) في أول مباراتين لآرسنال في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويبدو نجم بازل السويسري في منأى عن أفكار ومُخططات إيمري الأساسية.

بدوره، قال إيمري في تصريحات صحفية، أبرزها موقع "جول" العالمي: "لدينا بعض اللاعبين الذين يعرفون وضعهم. على سبيل المثال، النني و(شكودران) مصطافي يدركان مكانتهما في قائمة الفريق. أنا أرغب في أن يكون اللاعبون سعداء، أريد منهم أن يكونوا أبطالا هنا".

وأضاف "العام الماضي مع مصطافي ومو (النني)، حينما لم يشاركا، فإنهما لم يكونا سعداء. لقد تحدثت معهما بالعديد من المناسبات في العام الفائت، وأيضا بالفترة التحضيرية. أعتقد بأنه من الإيجابي للاثنين أن يغادرا ويوقعا مع فريق آخر، حيث بإمكانهما أن يستكملا مسيرتهما المهنية أبطالا وسعداء".

وتابع "كلاهما لاعب كبير، لكن لظرف أو لآخر سيحصل الثنائي على فرص قليلة من أجل إظهار قدراته، من أجل أن يكون سعيدا معنا، إزاء ما يحصل عليه من دقائق اللعب".

وواصل "كلا اللاعبين يعرف الوضع. حقا، أنا آمل الأفضل بالنسبة لهما. والآن، أعتقد بأن الأفضل للاثنين هو أن يصبحا أبطالا بفريق آخر، من خلال الحصول على تحدٍ مغاير".

واختتم "نحن نحترم كلا اللاعبين. هما يتدربان معنا، بيد أنهما يعرفان الوضع. أنا فقط آمل الأفضل لهما".