 بيرو: مقتل وإصابة 16 شخصًا في حادث إثر تنفيذ إجراءات السيطرة على كورونا - بوابة الشروق
الأحد 23 أغسطس 2020 4:58 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

بيرو: مقتل وإصابة 16 شخصًا في حادث إثر تنفيذ إجراءات السيطرة على كورونا

بيرو - ارشيفية
بيرو - ارشيفية
ليما - أ ش أ:
نشر في: الأحد 23 أغسطس 2020 - 4:43 م | آخر تحديث: الأحد 23 أغسطس 2020 - 4:43 م
أعلنت الشرطة في بيرو، مصرع 13 شخصًا على الأقل وإصابة 3 آخرين في حادث تدافع بملهى ليلي بالعاصمة "ليما"، في محاولة للفرار من حملة مداهمة شنتها الشرطة على الملهى؛ لعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية المفروضة في ظل تفشي فيروس كورونا.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الأحد، أن الشرطة داهمت الملهى الذي يقع بمنطقة "لوس أوليفوس" لإلغاء حفل ضم أكثر من 120 شخصًا، موضحة أن بيرو تطبق إجراءات التباعد الاجتماعي كما تمنع التجمعات الاجتماعية الكبيرة، فضلًا عن فرضها حظر التجوال في جميع أنحائها تمام الساعة العاشرة مساءً في محاولة للسيطرة على انتشار العدوى بالفيروس الوبائي.

يُذكر أن بيرو تعد من أول دول الأمريكيتين التي تفرض إجراءات احترازية صارمة لمنع الإصابة بفيروس كورونا، إلا أنها حاليًا واحدة من أكثر الدول المتفشي بها المرض بين دول أمريكا اللاتينية؛ حيث سجلت أكثر من 576 ألف إصابة وأكثر من 27 ألف حالة وفاة، وفقًا لما أعلنته جامعة جونز هوبيكنز الأمريكية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك