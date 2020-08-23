بيرو: مقتل وإصابة 16 شخصًا في حادث إثر تنفيذ إجراءات السيطرة على كورونا

أعلنت الشرطة في بيرو، مصرع 13 شخصًا على الأقل وإصابة 3 آخرين في حادث تدافع بملهى ليلي بالعاصمة "ليما"، في محاولة للفرار من حملة مداهمة شنتها الشرطة على الملهى؛ لعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية المفروضة في ظل تفشي فيروس كورونا.



وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الأحد، أن الشرطة داهمت الملهى الذي يقع بمنطقة "لوس أوليفوس" لإلغاء حفل ضم أكثر من 120 شخصًا، موضحة أن بيرو تطبق إجراءات التباعد الاجتماعي كما تمنع التجمعات الاجتماعية الكبيرة، فضلًا عن فرضها حظر التجوال في جميع أنحائها تمام الساعة العاشرة مساءً في محاولة للسيطرة على انتشار العدوى بالفيروس الوبائي.



يُذكر أن بيرو تعد من أول دول الأمريكيتين التي تفرض إجراءات احترازية صارمة لمنع الإصابة بفيروس كورونا، إلا أنها حاليًا واحدة من أكثر الدول المتفشي بها المرض بين دول أمريكا اللاتينية؛ حيث سجلت أكثر من 576 ألف إصابة وأكثر من 27 ألف حالة وفاة، وفقًا لما أعلنته جامعة جونز هوبيكنز الأمريكية.