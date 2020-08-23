دينا فؤاد تكشف عن أحدث أعمالها: مسلسل عن الجن والدجل

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كشفت الفنانة دينا فؤاد، عن طبيعة مسلسلها الجديد "جمال حريم"، قائلة إنه مسلسل عن الجن والدجل والشعوذة مأخوذ من قصص حقيقية.

ونشرت دينا، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، فيديو من كواليس تصوير المسلسل، وهي تستعد من خلال وضع المكياج على وجهها، لتجسيد شخصيتها بالمسلسل.

يذكر أن صناع مسلسل "جمال حريم" تعاقدوا مع الفنان خالد سليم واللبنانية نور على بطولة المسلسل، وهو من تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي، وإنتاج شركة سينرجي.

وتنهي الشركة المنتجة حاليا كافة التعاقدات، مع أبطال العمل لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة.