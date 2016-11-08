مرشحة الخضر لخلافة ميركل تطالب بمساعدات للعاملين في استخراج الفحم للتخلي عنه

طالبت مرشحة حزب الخضر الألماني لمنصب المستشار، انالينا بيربوك، بأن تشمل عملية التخلي عن الفحم صرف مساعدات مالية للعاملين في هذا القطاع.

ط وفي تصريحات لإذاعة "إم دي آر"، قالت زعيمة حزب الخضر اليوم الاثنين إن الظروف المناخية الشديدة التي وقعت في غرب البلاد مؤخرا أظهرت أن تبكير التخلي عن الفحم أمر منطقي من أجل السيطرة على أزمة المناخ.

في الوقت نفسه، رأت بيربوك أن العاملين وعائلاتهم على سبيل المثال في منطقة لاوزيتس، يحتاجون أيضا إلى الأمان، واقترحت صرف إعانة تحول لمزيد من التأهيل لهؤلاء العاملين حتى يتمكنوا في المستقبل من مواصلة العمل في مناطقهم.

يذكر أن الخضر يطالبون في حملتهم الانتخابية بتبكير موعد الخروج من الفحم المحدد له عام 2038 ليصبح 2030، كما يطالبون بتوسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة.

في المقابل، أعرب مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار، أولاف شولتس، تمسكه بهذا الموعد المحدد من الحكومة لتحقيق هذا الهدف.

ومن المقرر توفير مساعدات هيكلية لمناطق الفحم البني تصل إلى 40 مليار يورو.