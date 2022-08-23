 سلطات زابوروجيا: مستعدون لتقديم أدلة للأمم المتحدة تثبت تورط كييف في قصف المحطة النووية - بوابة الشروق
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سلطات زابوروجيا: مستعدون لتقديم أدلة للأمم المتحدة تثبت تورط كييف في قصف المحطة النووية

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 23 أغسطس 2022 - 3:33 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 أغسطس 2022 - 3:33 م

أكد سلطات مقاطعة زابوروجيا الاستعداد لتقديم أدلة تثبت قصف المحطة النووية من قبل القوات الأوكرانية إلى الأمم المتحدة.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، عن فلاديمير روجوف عضو في إدارة مقاطعة زابوروجيا قوله: إن سلطات زابوروجيا، جمعت كافة الأدلة على قصف قوات كييف للمحطة وهي مستعدة لتقديم شظايا وأجزاء قذائف وصواريخ أطلقتها القوات الأوكرانية على المحطة.

وأشار إلى ضرورة أن يعلم العالم بأسره عن تورط نظام كييف في قصف المحطة النووية، مضيفا أن قوات كييف تستخدم في قصف المحطة النووية المدفعية الثقيلة الأمريكية والبريطانية.

وفي السياق ذاته، أكد روجوف تقليص عدد العاملين بالمحطة إلى الحد الأدنى للحفاظ على تشغيلها.


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