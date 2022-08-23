ثقافة الجيزة ينظم اليوم الثقافي في حب مصر

نظم فرع ثقافة الجيزة برئاسة الدكتورة نهى نبيل وبإشراف الفنان جلال عثمان رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، بمجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية ضمن البرنامج الصيفي.



ونظمت مكتبة البحر الأعظم يوم ثقافي تحت عنوان "في حب مصر"، تضمن ورشة تعليم موسيقى والعزف لمجموعة من الأغاني الوطنية، بجانب محاضرة بعنوان" كيفية الحفاظ على الهوية الوطنية" تناولت توضيح مفهوم الهوية الوطنية وكيفية التمسك بها والتعبير عنها مع الاطلاع على الثقافات الأخرى والاستفادة من المناسب منها لهويتنا وثقافاتنا، بالإضافة إلى ورشتين فنون تشكيلية، تناولت الأولى رسم وتلوين "معالم مصر" بينما تضمنت الأخرى رسم بورتريه بألوان الزيت للوحة فنية تعبر عن حب الوطن، مع ورشة إعادة تدوير لعمل حصالة للادخار، إلى جانب ورشة حرف بيئية للتشكيل بالطين الأسواني، وورشة تعليم فن المكرمية.



وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالأقواز ورشة حكي تضمنت ظاهرة الزواج المبكر وتأثيرها السلبي على مسيرة التقدم والتنمية.



فيما أدارت مكتبة الناصرية حوار ثقافي حول أهمية قبول الرأي والرأي الآخر في تعميق وترسيخ قيم الاحترام المتبادل بين أفراد المجتمع، ونظم قصر ثقافة الجيزة مجموعة من الأنشطة حيث استكمل الفنان التشكيلي صفوت عز الدين ورشة تعليم رسم البورتريه.



كما عقد نادي الأدب ندوة أدبية بعنوان "التجربة الذاتية والأدبية ومحاورها" أدارها الدكتور ربيع شكري رئيس نادي ادب الجيزة.



فيما قدم القصر ورشة فنية رسم وتلوين، مع ورش تعليم "الصوفليج، الفيولينة، الباليه"، وقدمت مكتبة ساقية مكي مسابقة في المعلومات العامة عن عواصم البلاد.



وبمناسبة اليوم العالمي للصداقة نظم بيت ثقافة زنين محاضرة تناولت مفهوم الصداقة الحقيقية القائمة على أسس قوية تسهم في تقدم الفرد وتقويم سلوكياته وترشده إلى كل ما هو صالح ومفيد، بجانب مسابقة في المعلومات العامة، مع مناقشة كتاب "بحوث التسويق علم وفن" تأليف محي الدين الأزهري، الذي يطرح أساسيات التسويق والقرارات التسويقية السليمة وكيفية حل كل مشكلات التسويق بالوسائل الملائمة، إلى جانب ورشة رسم وتلوين، فيما قدمت مكتبة الدقي ورشة اكتشاف مواهب التمثيل والإلقاء.



من جانب آخر، نفذ مركز طفل المنيرة الغربية ورشة تدريبات فنون شعبية، وأقامت مكتبة الشيخ زايد ورشة لتعليم فن الكروشيه وعمل غرزة السلسلة، إلى جانب ورشة رسم وتلوين، بينما نفذت مكتبة سقارة الثقافية ورشة تعليم وتحسين الخط العربي، ونفذ قصر ثقافة 6 أكتوبر ورشة فنون تشكيلية بورق الكانسون.



فيما أقام بيت ثقافة طموه ورشة فنون تشكيلية رسم وتلوين أهرامات الجيزة، وكذلك قدم بيت ثقافة المتانيا ورشة فنية للتعبير عن أهمية قناة السويس الجديدة.



وضمن مبادرة نقرأ لنرتقي ناقشت مكتبة بولاق الدكرور الثقافية كتاب "التفكير العلمي" تأليف الدكتور فؤاد ذكريا الذي يتناول أهمية التفكير العلمي كطريقة في النظر إلى الأمور تعتمد أساسا على العقل والبرهان، وكذلك يطرح سمات التفكير العلمي مثل التراكمية، التنظيم، الشمولية واليقين، كما ناقش قصر ثقافة العياط كتاب " ابن سيناء " من سلسلة علماء العرب للفتيان والفتيات تأليف راجي عنايت، بينما اقامت مكتبة الصف الثقافية الجديدة ورشة حكى لفصة "أجمل يوم في حياتنا" تأليف يعقوب الشاروني.