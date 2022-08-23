تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم آخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الثلاثاء 23 أغسطس 2022 والتي جاء في مقدمتها:

قرار حكومي بتنظيم التداول والتعامل مع شعير الأرز المحلي لموسم الحصاد المقبل

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية قرار رقم 109 لسنة 2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم، مشيرا إلى أن موسم توريد شعير الأرز المحلي يبدأ يوم 25 أغسطس الجاري وحتى 15 ديسمبر المقبل.

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ارتفاع الدولار بالبنك المركزي ليسجل 19.21 جنيه بنهاية التعاملات

ارتفع سعر الدولار بالبنك المركزي بنهاية تعاملات اليوم ليسجل 19.11 جنيه للشراء و19.21 جنيه للبيع.

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الذهب يرتفع 8 جنيهات وعيار 21 يسجل 1073 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب فى أسواق الصاغة المحلية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بنحو 8 جنيهات، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا فى مصر إلى نحو 1073 جنيها، مقارنة بـ 1065 جنيها فى نهاية تعاملات أمس، نتيجة لارتفاع أسعار المعدن الأصفر فى البورصات العالمية، وفقا لنادي نجيب، سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية السابق بغرفة القاهرة التجارية.

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البورصة توسع من خسائرها في ختام التعاملات

شجعت مكاسب البورصة المصرية في جلسة الأحد، والتي تجاوزت 2%، على عمليات جني أرباح بدأت أمس الاثنين، ودفعت المؤشر الرئيسي إلى الهبوط بنسبة تقترب من 1%، وتوسيع خسائره اليوم لتتجاوز 1%.

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وزير قطاع الأعمال العام يتابع جهود تطوير شركات القابضة للأدوية

التقى محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، مع الدكتور أشرف الخولي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والدكتور جمال عوض، العضو المنتدب للشؤون المالية والاستثمار بالشركة القابضة، لمتابعة تطوير الشركة، وفق بيان من الوزارة اليوم.

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شركة كيما تتحول للربحية بعد خسائر تجاوزت المليار جنيه

تحولت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، التابعة لقطاع الأعمال العام، إلى الربحية خلال العام المالي الماضي 2021-2022، من خسائر تجاوزت المليار جنيه في العام المالي السابق له.

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الإحصاء: تسجيل أعلى نسبة زواج في 2021 بين الحاصلين على شهادة متوسطة

سجلت أعلى نسبة زواج في 2021 بين الحاصلين من الذكور على شهادة متوسطة، حيث بلغ عدد العقود بها 331742 عقداً بنسبة 37.7%، بينما كانت أقل نسبة زواج في الحاصلين على درجة جامعية عليا حيث بلغ عدد العقود بها 831 عقداً بنسبة 0,1% من جملة العقود، وفق نشرة الزواج والطلاق للعام الماضي، الذي أصدرها اليوم الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

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غدا.. بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس

تبدأ وزارة المالية غدا صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس على مدار 5 أيام.

ومن المقرر أن يتم صرف المرتبات غدا بكل من وزارة الصحة والتضامن الاجتماعى وزارة التموين وقطاع الأعمال بالإضافة إلى عدد من الهيئات كالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة والجهاز المركزي للمحاسبات.

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وزير التجارة يبحث مع رئيسي اتحادي الصناعات والغرف التجارية رؤية مجتمع الأعمال

أكد أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع منظمات الأعمال وبصفة خاصة اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وجمعيات المستثمرين والمجالس التصديرية باعتبارهم شركاء رئيسيين في تنمية وتطوير الاقتصاد المصري.

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الأحد المقبل.. بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات سكن مصر بالعبور الجديدة

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، إن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، سيبدأ يوم الأحد المقبل وحتى 3 نوفمبر القادم في تسليم دفعة جديدة (432 وحدة) من وحدات عمارات سكن مصر بمنطقة 2600 فدان بالمدينة، وذلك وفقاً للمواعيد المقررة من الجهاز.

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