محافظ الغربية يكرم أوائل الجمهورية والمحافظة في مختلف المراحل التعليمية

كرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، بقاعة المركز الثقافي بطنطا، أوائل الجمهورية والمحافظة في مختلف المراحل التعليمية، حيث شمل التكريم أوائل الثانوية العامة، الثانوية الأزهرية، الدبلومات الفنية، الاعدادية العامة والإعدادية الأزهرية، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، النائب محمد عريبي، النائب عبد المنعم شهاب والنائب عمرو السعيد.

بدأ الحفل بعزف السلام الوطني، وتلاوة القرآن الكريم، تلاه عرض غنائي لطلاب المدارس الإعدادية والثانوية وفقرة شعرية للطالبة بسنت أحمد، وعرض فيديو تسجيلي لزيارات محافظ الغربية لتهنئة الأوائل في منازلهم.

وفي كلمته قال الدكتور طارق رحمي، إنه فخور بأبنائه الطلاب والطالبات الذين رفعوا رأس المحافظة ورأس آبائهم، موجها التحية والتقدير لأولياء الأمور الذين سهروا الليالي من أجل مساعدة أبنائهم للحصول على أعلى الدرجات ، ولأعضاء هيئة التدريس بالتربية والتعليم والأزهر الشريف، الذين ساهموا في حصول الغربية على 12 مركز جمهوري، 4 عن الثانوية العامة و4 عن الثانوية الأزهرية و 4 عن الدبلومات الفنية.

وأضاف رحمي أن الغربية مليئة بالمتميزين في كافة القطاعات ليس فقط في التعليم وأنما في مختلف المجالات، وهذا نتاج حرص المحافظة على الاهتمام ببناء وتنمية الإنسان في ظل الجمهورية الجديدة، التي وضعت التعليم أساسا للتقدم، مختتماً كلمته بتوجيه التحية لمؤسس الجمهورية الجديدة " الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية"

واختتم الحفل بتكريم الطلاب والتقاط الصور التذكارية، حيث تم تكريم 4 طلاب أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، 4 طلاب أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية، 4 طلاب أوائل الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية، إلى جانب تكريم 79 طالب وطالبة من أوائل المحافظة في المراحل الإعدادية العامة، الإعدادية الأزهرية، الدبلومات الفنية، الثانوية الأزهرية والثانوية العامة، التربية الخاصة والمكفوفين.