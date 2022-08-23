إنترناسيونال يصعد للمركز الرابع في الدوري البرازيلي بفوز صعب على آفاي

صعد فريق إنترناسيونال إلى المركز الرابع في الدوري البرازيلي لكرة القدم بعدما حقق انتصارا صعبا أمام آفاي وتغلب عليه 1 / صفر فجر اليوم الثلاثاء في ختام المرحلة الثالثة والعشرين من المسابقة.

ورفع إنترناسيونال رصيده إلى 39 نقطة ليحتل المركز الرابع بفارق عشر نقاط خلف المتصدر بالميراس ونقطتين خلف فلومينينسي ونقطة واحدة خلف فلامينجو، بينما تجمد رصيد آفاي عند 23 نقطة في المركز الثامن عشر.

وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل السلبي لكن إنترناسيونال حسمها بهدف في الثواني الأخيرة سجله بيدرو هنريكي من ضربة جزاء.