سيتي كلوب تطلق مشروع City Run في 8 مدن لتشجيع رياضة الجري

في إطار الدور الرياضى والمجتمعي لشركة سيتي كلوب لإدارة الأندية والمنشآت الرياضية، تطلق أندية سيتي كلوب مشروعها City Run لتشجيع المواطنين في كل مدن ومحافظات مصر على ممارسة رياضة الجري بشكل مستمر.

وتطلق أندية سيتى كلوب هذا المشروع بالتعاون مع شركة Cairo Runners ذات الخبرة الكبيرة في تنظيم فعاليات ماراثون الجري في القاهرة، لتضم الحملة سباقات وجري في ثماني مدن مختلفة في مصر للرياضيين والعائلات على حد سواء، تبدأ بمدينة شبين الكوم يوم 26 أغسطس الجاري، برعاية اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، واللواء حازم عبد الحميد مدير أمن المنوفية.

يتم الاشتراك في الماراثون من خلال التسجيل عبر موقع إلكتروني أعلنته أندية سيتي كلوب على منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ينطلق الماراثون في تمام الساعة السابعة صباح يوم الجمعة المقبل، بطول خمسة كيلومترات من أمام بوابة أندية سيتي كلوب ويمر في الشوارع الرئيسية في مدينة شبين الكوم، وسط اهتمام وتغطية إعلامية للماراثون عبر قنوات وإذاعات رياضية وعامة وبمشاركة قوية في السباق من جانب شخصيات عامة ونجوم الرياضة من أندية سيتي كلوب.

من جانبه، أكد محمد مرجان رئيس مجلس إدارة شركة سيتي لإدارة الأندية والمنشآت الرياضية، أن المدن المستضيفة للماراثون ستزداد في عام 2023، وأن وجود المبادرة في المدن الثاني حاليا مجرد بداية.

وتعكس المبادرة رؤية أندية سيتي كلوب وشركة سيتي لإدارة الأندية والمنشآت الرياضية، في العمل على نشر الوعي بأهمية الرياضة في كل مدن مصر ودفع جميع المصريين لممارسة الرياضة وليس فقط أعضاء أندية سيتي كلوب، إيمانًا منها بدورها المجتمعي والرياضي بوصفها شركة وطنية تسخر كل طاقاتها وإمكانياتها لبناء الإنسان المصري ودعمه .